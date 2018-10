Mad Cool segueix insistint. Després d'esgotar els seus abonaments de tres dies sis mesos abans de celebrar-se, el festival madrileny es convertirà aquest estiu en un dels esdeveniments europeus més potents de l'any.

L'organització ha anunciat aquest dijous catorze nous nous noms que completen un cartell excel·lent. Als ja confirmats Pearl Jam, Queens of the Stone Age o Depeche Mode, se suma Jack White com a nou segona espasa.

White, reconegut per la seva tasca com a cantant i guitarra a The White stipes, estrenarà nou disc el proper 23 de juny. Amb dos temes estrenats – Connected by love i Respected commander -, White va anunciar gira mundial fa tan sols uns dies i passarà, el mateix cap de setmana, pel festival ENS Alive de Lisboa.

A més, els promotors han sumat deu nous noms internacionals que completen la classe mitjana del festival. Blackbear, Daniel Avery, Eels, Ritchie Hawtin Close, Leon Bridges, James Bay, Wolf Alice, Young Fathers, Kevin Mörby, The Big Moon, Odesza han estat els elegits.

D'altra banda, Biznaga, Toundra i Rufus T. Firefly completen de moment la presència nacional.

ELS ABONAMENTS dE TRES DIES, ESGOTATS

Tot just un mes després que sortissin a la venda ia falta de sis mesos per a la seva celebració, Mad Cool 2018 es confirma com un dels festivals més potents del panorama nacional esgotant els abonaments de tres dies.

a partir d'aquest moment ja només estan a la venda les últimes existències d'abonaments i entrades VIP (400 euros general, 175 per dia), així com les entrades de dia (85 euros fins a completar aforament) i el Mad Cool Ticket Pack de venda exclusiva en botigues Fnac i fnac.es, que inclouen entrada per als tres dies del festival, però les seves unitats són limitades.