Els bisbes representants de dotze conferències episcopals d'Europa, l'Amèrica del Nord i Sud-àfrica que durant la darrera setmana han participat en el seu viatge anual a Terra Santa han emès un comunicat demanant a les seves respectives comunitats que donin suport a les organitzacions que ajuden a crear treball, promouen habitatges i faciliten el diàleg per intentar posar fi al conflicte que viu la zona, i que els governants s'oposin a tots aquells que busquen crear una major divisió.

A més, demanen que es promoguin més pelegrinatges per donar suport a les comunitats cristianes de la zona i que els líders polítics se sensibilitzin i “s'oposin decididament” contra tots aquells que busquen crear una major divisió.

Els bisbes han constatat que, a causa de l'allargament del bloqueig, els joves de Gaza se'ls continua robant qualsevol expectativa de futur i els de Cisjordània continuen patint en la seva vida quotidiana la violació de la seva dignitat. Consideren que l'atur és un dels majors problemes que han d'afrontar.

També han parlat amb joves israelians, que reconeixen que estan vivint a l'ombra d'un conflicte que ells no han creat i que no desitgen. En aquest sentit, constaten que joves d'ambdós costats comparteixen la mateixa aspiració per una coexistència pacífica, tot i que encaren realitats completament diferents. L'expectativa de pau s'ha allunyat encara més pel recent greuge a l'estatus de Jerusalem, i refermen que és una ciutat sagrada per a jueus, cristians i musulmans.

Amb tot, els bisbes asseguren que els joves de Cisjordània, Gaza i Israel mantenen viva l'esperança, i s'atreveixen a promoure la justícia i a desafiar les divisions, de manera que celebren el seu “paper essencial en la promoció de la pau”.

Vives lamenta el desànim dels joves palestins



Joan-Enric Vives, en una entrevista a Europa Press, ha reiterat que Jerusalem és una ciutat santa per a les tres religions, i ha destacat la importància que els cristians exigeixin als seus governs, també l'espanyol, que contribueixin a la pau en aquesta regió.

Vives ha notat una millora pel que fa a la reconstrucció d'alguns carrers i cases de la zona de Gaza, tot i que continua la duresa en les condicions per poder entrar i sortir i per a l'abastiment de la població. L'arquebisbe també ha lamentat el gran desànim amb que viu la joventut palestina per la manca de possibilitats per al seu futur. A més, ha observat que entre joves israelians i palestins hi ha un “desig de conèixer-se mútuament millor”, però que es veu dificultat per les fronteres i pels models educatius.

En tot cas, Vives ha reconegut que hi ha “llavors molt positives” de grups que busquen aquest diàleg i d'ONG que “promouen la pau entre la societat israeliana i palestina”.