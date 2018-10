Aquest dijous al matí s'ha celebrat el sorteig del viatge a Lalín que organitza el comú d'Escaldes-Engordany. L'expectació era màxima entre els padrins que han seguit el sorteig en directe des de la sala d'actes de l'edifici comunal. L'activitat s'emmarca dins l'agermanament que la parròquia andorrana va signar amb la ciutat gallega el 2004. Les mans innocents que han tret les butlletes guanyadores han estat les de tres jubilades que han gaudit del viatge en anys anteriors.

Un total de 31 persones són les que viatjaran a Lalín. El sorteig, però, ha comptat amb 137 participants (55 parelles i 27 individuals). Sobre la gran quantitat de sol·licituds, la consellera de Gent Gran del comú escaldenc, Sandra Tomàs, ha dit que és un viatge “llaminer”. Cal tenir en compte que és gratuït, per això el nombre de places és limitat i cal fer un sorteig. Ara bé, les persones que ja han gaudit del viatge en una ocasió, no poden tornar a participar-hi, per tal de donar més oportunitats als no afortunats.

El viatge s'allargarà de l'1 al 5 de febrer. La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha apuntat que “és un viatge curtet, però intens” i ha recordat algunes anècdotes d'anys anteriors. El primer dia, la trentena de jubilats escaldencs visitaran la capital, Santiago de Compostel·la. Després es traslladaran a Lalín, on participaran en diverses activitats, entre les quals la festa del cocido, molt popular al municipi gallec. Se celebra el diumenge abans del carnaval i, amb el pas dels anys, s'ha convertit en una de les principals festes gastronòmiques de la regió i, fins i tot, de la península Ibèrica.

El primer viatge a Lalín per a la gent gran es va fer el 2005. A cada mandat se'n fan dos, un per als jubilats i un altre per als infants. Els anys d'entremig són una trentena d'habitants d'aquest municipi gallec els que viatgen fins Andorra. L'allotjament i les visites van a càrrec de la ciutat que rep els visitants, mentre que els trasllats del viatge (en avió i autocar) els assumeix, en aquest cas el comú d'Escaldes-Engordany, o l'ajuntament de Lalín quan són els seus padrins els que viatgen fins al Principat. Enguany, aquest desplaçament suposa uns 9.000 euros de pressupost per al comú escaldenc.