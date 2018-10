Glenford Turner , o n veterà de l'exèrcit nord-americà, ha demandant a l'Hospital de Veterans de Connecticut , després que un dels seus cirurgians hagués oblidat, a l'interior del seu cos, el bisturí amb el que estava practicant una intervenció.

Els fets s'han descobert ara, quatre anys després de l'operació , quan el pacient va començar a patir uns forts dolors abdominals .

la setmana passada, T Urner va demandar a l'Hospital davant del Tribunal de districte dels Estats Units . D'acord amb documents judicials, Turner es va sotmetre a la cirurgia en 2013 . Quatre anys després de la intervenció, el pacient va tornar al centre afligit de forts dolors abdominals. Una radiografia va revelar l'origen de la malaltia . A la imatge el bisturí pot apreciar-se amb total nitidesa .

Turner va haver de sotmetre, de nou, a una altra operació i els metges que li van intervenir van confirmar que el bisturí pertanyia a l'hospital.

Faxon , advocat del pacient, defineix la situació com " un incomprensible nivell d'incompetència ".

NBC Connecticut (@NBCConnecticut) 15 gener 2018