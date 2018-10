El departament d'Immigració té registrades, a 30 de setembre del 2017, un total de 43.605 autoritzacions en vigor de persones no nacionals, un 2,8% més que l'any anterior. Entre el juliol i el setembre només hi va haver 8 baixes, i 1.105 altes, que representen un 12,5% més respecte al període anterior. A més, en un any (entre l'octubre del 2016 i el setembre del 2017), les noves autoritzacions han augmentat un 16,7%, ja que hi va haver 4.595 altes i 615 baixes.

La majoria de les autoritzacions són de residència i treball, amb 34.005 en vigor, que en un any han augmentat un 2,8% però durant el tercer trimestre del 2017 i en relació al període anterior, van incrementar-se en un 36%. El segon grup més nombrós són els permisos de residència simple, que ascendeixen a gairebé 8.000, amb un 2,7% d'augment.

Els treballadors fronterers es mantenen molt estables amb 1.391 autoritzacions i amb un lleuger augment de l'1%. Cal remarcar que aquest tipus de permisos ha patit una tendència a la baixa en els darrers anys fins a tocar fons al desembre de l'any passat amb unes 1.350. La xifra ha patit una lleugera recuperació durant l'any passat fins a fregar les 1.400 al setembre.

Tot i ser minoritaris, els permisos de treball temporal per a empreses estrangeres han augmentat un 15% en l'últim any (i un 39% entre el juliol i el setembre), arribant als 144. El tipus d'autorització més residual és la de treball sense residència, que baixa considerablement i es queda en només 55 permisos. A més, també hi ha en vigor 55 permisos temporals per recerca i estudis, en pràctiques formatives i entrenaments esportius, una modalitat de creació recent.

El 35% d'autoritzacions són de més de 20 anys

Del total d'autoritzacions en vigor, el 63% estan registrades des de fa més de 10 anys i, d'aquestes, un 35% fa més de 20 anys, de manera que hi ha més de 15.000 persones que podrien optar a la nacionalitat andorrana i no ho han fet.

Pel que fa a nacionalitats, el 53% de les noves autoritzacions s'atorguen a treballadors espanyols, el 13% a francesos, el 8% a portuguesos i el 27% a altres nacionalitats. Tot i això, pel que fa a les autoritzacions en vigor a 30 de setembre, els espanyols són majoritaris amb un 51% però la segona nacionalitat és la portuguesa amb un 25%. La francesa representa un 8% i el 16% restant pertany a altres nacionalitats.

Per edats, la part més important de les autoritzacions d'immigració en vigor es concentra en el tram de 26 a 59 anys (42% de 40 a 59 anys i 23% de 26 a 39). Tot i això, hi ha 9.320 autoritzacions a majors de 60 anys, que una bona part correspon a permisos de residència simple (2.292 persones). També hi ha moltes residències simples, pel seu caràcter no laboral, a la franja de menors d'edat (3.709).