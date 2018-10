L’associació Carnet Jove Andorra ha posat en marxa una nova edició del pack carnet jove i tots els usuaris que tinguin un carnet jove vigent poden gaudir des de divendres 19 de gener d’aquest servei gratuït, que posa a disposició dels joves d’Andorra més de 100 vals de descompte amb una validesa d’un any. Actualment, 8.824 joves d’entre 12 i 30 anys tenen el carnet jove, el que suposa un índex de penetració del 56,3%, un percentatge que ha augmentat un 9% respecte a l’any passat.

Amb aquest any, ja en fa tres que el pack carnet jove és virtual per facilitar-ne l’accés i l’ús entre els usuaris. L’any 2017 s’han validat més de 2.000 vals i l’aplicació, on s’allotja el pack, ha rebut l’any anterior més de 70.000 sessions.

L'associació informa que aquells que ho desitgin poden accedir al pack gratuïtament a través de l’aplicació del Carnet Jove Andorra. Entre les propostes, el pack inclou descomptes en activitats d’oci, viatges, esports, formació i salut, oferts per 39 empreses del país i 10 empreses estrangeres. El pack carnet jove, que actualment és un dels serveis més ben valorats i utilitzats pels usuaris, complementa els més de 250 descomptes permanents i temporals dels quals poden gaudir els usuaris d’Andorra i els 60.000 descomptes que tenen disponibles arreu d’Europa.

El carnet té com a objectiu contribuir a millorar la qualitat de vida dels joves a través de l’oferiment i la promoció de serveis, propostes, activitats i descomptes en diferents àmbits, com ara en cultura, esports, formació, salut o mobilitat. El carnet jove a Andorra està tutelat per l’associació Carnet Jove Andorra, formada pel Govern d’Andorra i els set comuns, i amb el patrocini de Crèdit Andorrà.

El programa, dirigit en l’àmbit europeu per l’entitat European Youth Card Association (EYCA), representa més de 38 organitzacions a 36 països europeus que donen suport a la mobilitat juvenil i a la ciutadania activa.