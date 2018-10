Un hospital de l'estat de Washington (Estats Units) va ser voltat per la Policia i vetat al públic quan treballadors del centre hospitalari van confondre un paraigua amb forma d'espasa amb un rifle d'assalt.

Sobre les 09:00 (hora local), l'hospital Evergreen Health de Kirkland , va avisar, a través del seu compte de T Witter , el tancament temporal de les instal·lacions, i advertien a pacients i empleats que romanguessin allunyats del complex .

" Per ajudar a mantenir segura a la nostra comunitat, li demanem a tots els visitants que evitin l'àrea i romanguin fora de l'hospital ", va escriure el Evergreen Health .

Kay Taylor , portaveu de l'hospital, va assegurar a ' KOMO News ' que un empleat del centre hospitalari es va adonar que un visitant carregava amb una motxilla de la qual sobresortia un objecte llarg .

Membres de segureta d van revisar les imatges de vigilància, que van ser compartides en xarxes socials, però van ser incapaços d'identificar de quina classe d'objecte es tractava . "No estem segurs de què es tracta, no podem distingir-a la cinta de vídeo, però estem altament preocupats, tancarem immediatament ", va dir Taylor.

L'oficial de < / b> policia de Kirkland , Cody Mann, va dir que l us agents van registrar l'hospital habitació per habitació després de rebre una trucada que la que s'informava que una persona sospitosa estava en possessió d'un rifle a l'interior del centre . Al voltant de les 10 del matí l'home va veure la seva imatge en les xarxes socials i va contactar a Evergreen Health per informar a l'hospital que l'objecte era en realitat un paraigua amb forma d'espasa.

" Gràcies a tots els que van ajudar a localitzar el sospitós del rifle. Després d'un esforç conjunt, es va determinar que era un paraigua ", va escriure la policia de Kirkland a Twitter juntament amb una foto del paraigua. Una vegada que es va identificar el paraigua, l'hospital va aixecar la prohibició i va reprendre l'atenció com de costum. "Prenem totes les mesures necessàries per exercir la precaució absoluta de mantenir segurs els nostres pacients, visitants, personal i comunitat, i agraïm enormement el suport de tots per ajudar a garantir que el nostre campus estigui segur ", va dir l'hospital.