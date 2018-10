Aquest dimecres al vespre, la ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, ha presentat davant la militància de Demòcrates per Andorra els principals eixos i les novetats de la nova llei de la Funció Pública. Hi han assistit una vintena de representants del partit, entre els quals el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover. Recordem que el Govern va entrar la nova norma a tràmit parlamentari el dimecres passat.

La reforma, segons DA, estableix les mesures per assolir una administració organitzada, professional i moderna, adaptada a la realitat d'Andorra i que busca, sobretot, la qualitat de servei per a tots els ciutadans, a més de proporcionar les eines necessàries per assolir-ho.

Un dels eixos principals de la nova llei de la Funció Pública és que els treballadors públics tinguin millors condicions laborals i salarials, amb l'establiment de la carrera horitzontal, la formació i la promoció professional. S'implementarà per primer cop un pla de formació per a tots els membres de l'administració i també es vol retribuir els professionals amb un sistema d'incentius just, premiant aquells que es formin i treballin millor. Facilitar la mobilitat dels treballadors i establir un règim disciplinari més àgil i tipificat, que aporti una major seguretat jurídica, són altres aspectes destacats de la nova norma.

Al final de la presentació, la ministra Descarrega ha respost a les preguntes dels militants i simpatitzants que han assistit a la jornada.

Cal recordar que aquesta nova llei de la Funció Pública ha estat polèmica, ja que els sindicats s'han negat a firmar l'informe de la reforma, de manera que ha prosperat només amb la firma dels quatre representants de l'administració general. Ara els portaveus sindicals convocaran tot el personal administratiu, estiguin o no afiliats, a una assemblea general, per valorar quines accions cal emprendre.