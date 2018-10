La Cambra de Comerç podrà presentar projectes de llei del seu àmbit al Govern. Així ho contempla el projecte de modificació de la Llei de l'organisme que ha aprovat aquest dimecres el consell de ministres, a demanda del ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya.



El text que entrarà a la Sindicatura també introdueix canvis importants en el finançament, en la representativitat al ple i en la remuneració del president. D'aquesta manera, l'entitat rebrà cada any un import fixa del Govern de 600.000 euros, revisable anyalment en funció de l'Índex de Preus al Consum (IPC) més un 10% de l'import recaptat en taxes d'inscripció als registres de comerç i de societats mercantils per a la creació neta de negocis i societats. La llei també preveu que es pugui donar cobertura a projectes puntuals, incrementant el pressupost anual un màxim del 10% del pressupost fix, justificat davant el Govern a través d'una proposta de projecte d'alt valor afegit. També s'estipula l'obligatorietat de presentar els estats financers per part del comitè executiu i d'auditar els estats financers de la Cambra per part d'una empresa independent.



En relació al ple es vol donar més representativitat al teixit social. Es redueix de 30 a vint membres i en els sectors representats hi podrà haver-hi quatre membres en comptes dels dos actuals. El càrrec del president passarà a ser retribuït i podrà delegar les seves funcions de representació en actes concrets en els vicepresidents o en el director. La secretària d'Estat de Comerç i Competivitat, Neus Soriano, ha presentat les novetats mentre que el ministre d'Economia, Innovació i Competitivitat, Gilbert Saboya, ha volgut destacar “la capacitat de diàleg de la Cambra en moments díficils, com la darrera crisi, quan l'aportació del Govern es va reduir als 450.000 euros”. L'actual Llei de la Cambra data de l'any 1993. El text també afegeix noves funcions en l'àmbit de la mediació i conciliació mercantils, en la col·laboració en els programes públics i privats de formació permanent i en la prestació de serveis d'atenció i informació als empresaris.



Ara, aquest projecte de modificació arriba coincidint amb el 25è aniversari de l'entitat, amb el final del mandat de l'actual president, Marc Pantebre, i amb molts projectes per endavant. El proper 1 de febrer participarà en la jornada Empreses Emergents i Finançament que es fa a Girona i a l'abril serà present a una jornada empresarial sobre energies renovables a Perpinyà. D'altra banda, el treball d'acompanyament a les empreses i els inversors que està efectuant, conjuntament amb el ministeri d'Economia dins del Servei d'Atenció a la Petita Empresa (SAPE), s'integrarà a la nova oficina del punt d'empresa, a la planta baixa de l'edifici del Prat del Rull, a Andorra la Vella.



Un altre dels objectius de la Cambra per a aquest any és la posada en marxa d'un mecanisme de resolució ràpida de conflictes, tota vegada que la dinàmica empresarial no es pot permetre suportar la durada de molts litigis davant els òrgans judicials. Conscients d'aquesta necessitat, el Col·legi d'Advocats i la Cambra estan impulsant la creació de la Cort d'Arbitratge del Principat d'Andorra (CAPA), que hauria de ser una realitat abans que acabi el 2018. Des de l'entitat també s'està seguint el curs de les negociacions sobre l'acord d'associació entre el Govern i la Comissió Europea.