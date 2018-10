El total de persones demandants de feina inscrites al Servei d'Ocupació a finals del mes de desembre s'han situat en 300 persones, el que representa un 12,8% menys respecte al mes anterior, el novembre, quan hi havia 344 persones inscrites, i un 0,3% inferior respecte al desembre del 2016 (301 inscrits). El ministre portaveu del Govern, Jordi Cinca, ha exposat les dades aquest dimecres, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, i ha destacat que “es tracta del nombre més baix de demandants de feina dels darrers nou anys”. De fet, ens hem de remuntar al desembre del 2007 per trobar una xifra per sota de les 300 persones inscrites al Servei d'Ocupació (221). L'any 2017, per tant, consolida mes a mes la reducció de l’atur respecte el 2016.

D'altra banda, Cinca també ha exposat el nombre total d'assalariats que cotitzen a la CASS. L'última dada és del mes d’octubre, i consisteix en 36.040 persones, amb una variació a l'alça del 2,8% respecte al mateix mes de l'any anterior, quan es van registrar 35.049 assalariats. L'augment ha estat d'un miler de persones assalariades. La xifra actual és la més alta dels últims set anys assolida un mes d’octubre. La mitjana d'assalariats dels últims dotze mesos, és a dir, de l'octubre passat al novembre del 2016, és de 37.481, amb una variació positiva del 2,9% respecte a les dades del mateix període anterior (octubre 2016-novembre 2015).

Quant a l'evolució de la massa salarial, l’octubre del 2017 era de 71.750.000 milions d'euros, amb una variació positiva d'un 4,5%, respecte del mateix mes de l'any anterior.

Finalment, el ministre s'ha referit al salari mitjà declarat a la CASS del mes d’octubre passat, que es va situar en els 1.990,92 euros, amb una variació positiva de l'1,6% respecte el salari mitjà del mes d’octubre del 2016, que va ser de 1.959,10 euros.

Per a Cinca, les dades són “coherents” i “confirmen la recuperació econòmica i del mercat laboral”.