El consell de ministres ha donat, aquest dimecres, llum verda al projecte de llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà que ha de servir, tal com ha destacat el ministre portaveu, Jordi Cinca, per reforçar la qualitat de l’ensenyament, per incidir en l’escola inclusiva i per adaptar els requisits que es puguin exigir als docents a les noves titulacions. La llei entrarà a tràmit parlamentari en els propers dies.

El portaveu de l’executiu ha recordat que la llei vigent data del 1994 i que, des de llavors, hi ha hagut canvis que requereixen que el sistema educatiu reculli. D’aquesta manera, es revisen les finalitats del sistema educatiu i es fa molt d’èmfasi en la qualitat, amb la necessitat que hi hagi indicadors. En aquest sentit, cal recordar que quan el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va comparèixer al davant de la comissió legislativa d’Educació, ja va avançar que aquesta llei fa responsable el Govern del control de la qualitat, a través d'avaluacions periòdiques seguint recomanacions internacionals, tant internes com externes, i que serveixin per poder establir plans de millora. A més, aquesta llei referma el caràcter inclusiu del sistema educatiu andorrà i, d’aquesta manera, tal com han informat des del Govern, es preveu que s’han de valorar les particularitats dels alumnes i proposar respostes educatives que comporten una diferenciació pedagògica i una diversificació, individualització i personalització de l’ajut pedagògic. Amb aquestes mesures es dona compliment també al Conveni de les Nacions Unides relatiu al dret de les persones amb discapacitat.

Quant al tercer aspecte esmentat per Cinca, s’adaptaran els requisits exigits als docents en funció de les noves titulacions de l’espai educatiu europeu.

D’altra banda, el Govern i el rectorat del Collège d’Europe han signat un nou conveni de col·laboració que suposa una ampliació respecte del que està vigent actualment. Així, fins ara els alumnes podien gaudir d’una beca del Govern per cursar un màster al campus de Bèlgica, situat a Bruges, i ara ho podran fer també al campus de Natolín, a Polònia. Cinca ha destacat que des dels anys 90 aquest acord ha servit per “enriquir les oportunitats dels alumnes d’Andorra” per completar la seva formació.

A l’últim, s’han aprovat diferents convocatòries de proves educatives: el diploma de català per a escolars, de graduat de segona ensenyança per a candidats lliures majors de 16 anys, i de la Prova Oficial de Batxillerat (POB) i els exàmens de batxillerat per a candidats lliures del sistema educatiu andorrà (BAT). Els exàmens per a obtenir el nivell C1 es faran el 10 i 21 de març i el 4 d’abril; el de graduat entre el 8 i el 15 de març, la POB entre el 16 i el 30 de maig i la BAT del 23 al 27 d’abril. Les inscripcions es faran el mes de febrer.