Un cop el Govern va aprovar, la setmana passada, la reforma de la Funció Pública, el cap de Govern, Toni Martí, s’ha manifestat en defensa dels canvis fets i ha destacat que ell “firmarà el projecte perquè vagi a tràmit parlamentari”. D’aquesta manera, el cap de Govern ha destacat que els funcionaris, que ja han mostrat el seu desacord amb el text, estan “en el seu dret” de prendre les accions que creguin escaients al respecte de la reforma i ha concretat que “pel que sap” de moment no han decidit si faran vaga, ja que tenen previst reunir-se dijous dia 25, tal com van acordar representants dels sindicats de treballadors públics del país reunits aquest dimarts al vespre.

Martí ha defensat que es tracta d’una reforma “molt equilibrada” i ha afegit que si s’han “d’explicar millor” ho faran. D’aquesta manera i, tot i que creu que les manifestacions dels sindicats han estat, fins al moment, “dures”, ha afegit que potser també és necessari que el Govern expliqui “el perquè de la reforma” i que se sigui “més didàctics”. I aquesta missió didàctica estaria encaminada no només als funcionaris sinó a la societat en general, a la qual es voldria fer arribar “la bondat” de la llei. D’aquesta manera, ha recordat que premia l’antiguitat i també l’esforç suplementari dels treballadors. També ha remarcat que, “per primer cop”, seran “els mateixos administrats qui donaran la seva opinió” a l’hora de premiar aquest esforç. “És obligació del Govern tirar endavant aquesta llei, com fer les lleis laborals”, ha conclòs Martí, i ha afegit que aquells que deien que no es tiraria endavant aquesta reforma per la proximitat de les eleccions “s’equivoquen”.