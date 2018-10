El Govern ha fet notar aquest dimecres, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que la direcció del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) és conscient que Urgències “pateix” i que les mesures planificades per pal·liar les mancances del servei, que a poc a poc es van implementant, “no han donat els resultats desitjats”. De fet, el personal d'Urgències fa anys que es queixa de la manca de plantilla, que repercuteix en la qualitat del servei. Per això, el SAAS s'ha reunit amb el col·lectiu mèdic i aquest dijous ho farà amb el personal d'infermeria per notificar-los com s'ha plantejat actuar.

Segons el ministre portaveu de l'executiu, Jordi Cinca, és durant els mesos d'hivern quan es nota més la mancança de personal (segons l'equip que hi treballa haurien de ser el doble) ja que hi ha més turisme i, per tant, més afluència a Urgències. Els accidents d'esquí i la grip són dos dels motius principals pels quals el servei es satura durant aquest període. Cinca ha afegit que “costa trobar personal que vulgui venir” a treballar a Andorra, ja que no compensa el desplaçament. Per això, el SAAS ofereix “incentius” per atreure professionals.

Amb tot, el ministre ha volgut difondre un missatge de tranquil·litat i ha recordat que el SAAS solucionarà la manca de mitjans per “absorbir l'alt volum de feina”. Per la seva part, el cap de Govern, Toni Martí, ha insistit que la manca de recursos està “en vies de solució”, però els detalls s'explicaran aquest dijous durant la compareixença del director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet.