L’ONCA –formació impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà– inicia el XIV Cicle ONCA al Palau amb el programa titulat 'Integral Simfonies Mendelssohn II', interpretat per l’ONCA sota la direcció de Gerard Claret i la participació de l’actriu catalana Aina Clotet, sota la direcció escènica, l’adaptació de textos i la dramatúrgia de Joan Hernández. L’estrena del programa serà dijous 18 de gener, a les 20 hores, al Petit Palau, i es presentarà al Principat el dissabte 20 de gener, a les 20.30 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. Segons Gerard Claret, “el programa és la continuïtat de la primera integral presentada en el marc del cicle 2017, i té com a objectiu oferir les simfonies per a cordes de l’autor, obres del repertori de cambra per excel·lència”.

Segons Hernández, “textos i simfonies es donen la mà en el concert de l’ONCA, on Aina Clotet posarà veu a Fanny Mendelssohn, germana del gran compositor, i a través d’ella reflexionarem sobre el paper de la dona creadora al segle xix”.

Una carta que li va adreçar el seu pare, Abraham Mendelssohn, introduirà la primera peça musical, 'Simfonia núm. 4 en do menor'. A continuació, el personatge recordarà la seva infància, les dones de la seva família i la influència que van tenir en ella, per escoltar, tot seguit, la 'Simfonia núm. 6 en mi bemoll major'. Un escrit de Jean-Jacques Rousseau ens posarà en context sobre la realitat de l’època i la dualitat dona-artista, i serà després de la 'Simfonia núm. 12 en sol menor', i amb unes declaracions del seu germà Fèlix, que Fanny farà front definitivament a la realitat social imposada per la seva condició de dona per sobre de la seva condició de creadora. La 'Simfonia núm. 8 en re major' posarà punt final al concert.

Amb motiu d’aquesta producció, Astrid Janer, il·lustradora dels 25 anys de la Fundació ONCA, ha fet un dibuix on, segons l’artista, “les mans apareixen com a mitjà de comunicació en dos sentits: m'he basat en la idea que Fanny tocava el piano, la seva passió, però també que amb les mateixes mans escrivia cartes al seu pare en què lamentava no poder dedicar-s’hi com a carrera professional pel fet de ser una dona. Les mans són crucials en la seva vida, per tocar el piano i per escriure reivindicant el seu paper de dona dins el panorama musical de l’època!”.

El cicle continuarà el dijous 22 de febrer amb el concert anomenat 'ONCA i Joan Enric Lluna', on la formació andorrana comptarà amb el solista de clarinet i director convidat Joan Enric Lluna per interpretar obres d'Spohr, Bruch i Guinovart.

La tercera cita del cicle, que serà el dijous 22 de març, serà en format ONCA Bàsic amb el programa 'Cordes a l’aire', a càrrec d’Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach i un quartet de corda de l’ONCA format per Pere Bardagí i Sergi Claret (violins), Joan Fèlix (viola) i Sylvie Reverdy (violoncel). Des de versions d’estils molts diversos fins a cançons pròpies, les cordes acompanyen l’univers intimista de les solistes, que se situa entre la cançó melòdica, el bolero i el pop.

El cicle clourà el dijous 12 d’abril amb l’ONCA i Abel Tomàs, que per segon any consecutiu serà el concertino director convidat. L’orquestra estrenarà 'Les set últimes paraules de Jesucrist a la creu' de Haydn, interpretació en què participarà el poeta Josep Pedrals.