“No anirem més lluny, no anirem a Europa, només faltaria”, ha assegurat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. La màxima mandatària comunal també ha assegurat que es “pagarà el que toca pagar” malgrat ha indicat que continuen pensant que tenen la raó i que la decisió final “no és justa”. Marsol ha afegit que la sentència va en contra de la funció pública “perquè tots els funcionaris van per edicte i aquestes persones van ser contractades a dit”. Malgrat que no comparteix la sentència, la cònsol major ha assegurat que han anat fins al final però que finalment “ho assumim i executarem la sentència”.

D'aquesta manera, Marsol acata la resolució del TC que aquest dimecres s'ha fet pública a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), i que obliga al comú d'Andorra la Vella a pagar a l'exdirector de Comunicació, Manel Sansa, 39.000 euros bruts en concepte d'indemnització de l'article 98 del Codi de relacions laborals, en compliment de la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia (TS). La cònsol major també ha avançat que, vista la resolució del recurs presentat davant al TC, han decidit no recórrer la sentència del TS que els obliga a indemnitzar l'ex-cap jurídica, Raquel Beatriz Bernabé, també per acomiadament improcedent.

“Quan es fan obres sempre hi ha problemes i afectacions”

La cònsol major d'Andorra la Vella també ha aprofitat la celebració de l'escudella de Sant Antoni per assegurar que els comerciants de l'avinguda Tarragona afectats per les obres de millora estaven avisats des de fa temps. “Comunicació n'hi ha hagut amb els principals afectats”, ha dit. Comerciants de la zona s'han queixat dels canvis que vol realitzar el comú perquè traslladen els espais de càrrega i descàrrega de davant dels comerços als carrers laterals que tenen sortida a l'avinguda. “No tothom pot tenir l'espai d'aparcament just davant, però aquest espai no desapareix sinó que es trasllada uns metres”, ha recordat.

Pel que fa a l'afectació del trànsit a causa de les obres, Marsol ha insistit que els quatre carrils de l'avinguda es mantindran durant les obres, i que el caos d'aquests dos primers dies de treball es deu a la instal·lació dels operaris i a la nova pintura d'obres que estableix els nous carrils. “Quan es fan obres sempre hi ha problemes i afectacions”. La cònsol major també ha recordat que enguany la capital viurà un període important d'obres, sobretot amb l'inici de la remodelació a l'abril de l'avinguda Meritxell. “Hi haurà queixes i ciutadans afectats, clar que sí, però ho intentarem fer el més coordinadament possible i si volem evolucionar n'hem de fer”.