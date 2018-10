Les inscripcions per participar en la comèdia musical 'Grease' de Sant Julià de Lòria han superat totes les expectatives. Des de l'entitat organitzadora, que és el Laboratori de les arts, havien establert, d'entrada, un màxim de vint inscrits. La bona rebuda de la proposta, però, ha fet que les tres escoles que conformen l'entitat, Líquid Dansa, l'Espai de Música Moderna i L'Animal Escola de Teatre, hagin hagut de replantejar el taller de teatre musical i, també, el guió de l'espectacle, per tal de no deixar ningú sense plaça.

Al final són un total de 31 persones les que faran possible la versió laurediana de 'Grease', d'edats molt variades, des dels 13 fins als 70 anys. La franja més representativa, però, és la de 16 a 18 anys.

El cap de setmana passat van començar els assajos del musical, que es presentarà el proper 18 de març a l'Auditori Claror. El primer dia va servir als professors per veure com es desenvolupaven els alumnes, les nocions que tenien de cant, interpretació i moviment, entre d'altres. A partir d'aquí es va fer el repartiment dels personatges, amb un plantejament de treball molt coral. No hi faltaran ni les colles, com els T-Birds o les Pink Ladies, ni tampoc els personatges protagonistes del musical, com Danny Zuko, Sandy Olsson o la Frenchie. Tots plegats s'encarregaran de recrear les escenes més conegudes del musical.

La representació del musical 'Grease' s'emmarca dins la segona edició del taller de teatre musical que promou el Laboratori de les arts.