La meteorologia s'ha comportat i el sol ha permès gaudir d'una bona jornada d'escudella de Sant Antoni a Escaldes-Engordany. Els escudellaires de l'Associació d'Amics del Pont dels Escalls s'han refugiat del vent al final de la plaça dels Dos Valires, i no hi ha hagut problemes per servir les 2.000 racions preparades per a l'ocasió. S'han fet llargues cues per poder menjar escudella i, de fet, la mateixa cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha assegurat que l'afluència ha estat superior a la d'anys anteriors.

Marín també ha recordat que aquesta és la 35a edició de l'escudella organitzada per l'associació, a la vegada que aquest 2018 se celebra també el 40è aniversari de la parròquia. Una efemèride que s'ha volgut commemorar amb el dibuix del plat de ceràmica que es ven per poder menjar-se la ració d'escudella. La cònsol també ha volgut agrair la implicació dels escudellaires, que porten “treballant des d'ahir” perquè els ciutadans puguin gaudir d'aquest dinar tradicional.

A banda de membres de la corporació comunal, també de la minoria, a la cita no hi ha faltat el cap de Govern, Toni Martí, la ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i el síndic general, Vicenç Mateu, entre d'altres.

Resposta contundent a SDP

Abans de l'escudella la cònsol ha respost les crítiques arribades des de Socialdemocràcia i Progrés, pel fet de fer coincidir en el temps i en època d'alta afluència turística dues obres d'importància com són la reforma de l'avinguda Tarragona, a la capital, i la renovació i embelliment del carrer Santa Anna, a Escaldes. “Em sembla que no s'ho han mirat massa bé aquests d'SDP”, ha manifestat, plantejant que no hi ha d'haver cap coordinació entre parròquies perquè, a més, es tracta de dues obres molt diferents.

Així mateix, Marín ha assegurat que no hi ha “cap problema dramàtic” de trànsit en el cas dels voltants del carrer Santa Anna. Únicament més congestió en “moments difícils”, com és l'entrada i la sortida de les escoles. “No fan hores de cua”, ha assegurat. Marín ha demanat paciència als ciutadans de la zona.