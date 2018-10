Post Malone comença el 2018 polvoritzant el rècord de Permanència en el # 1 de la llista Global de Spotify amb el seu èxit mundial, rockstar al costat de 21 Savage . La cançó segueix en la cimera després de 111 dies , una fita sense precedents i que, a més, no dóna mostres de flaquesa.

Els èxits obtinguts pel raper nord-americà continuen acumulant-se en temps rècord. És doble Platí als EUA (Platí a Espanya) i s'ha mantingut 8 setmanes consecutives en el # 1 de la llista Hot 100 del Billboard , batent el rècord de cançons rap al capdamunt de la llista en 2017. També ha fet història per ser "la primera cançó de Hip-Hop americana que s'ha mantingut setmanes consecutives en el # 1 de les llistes de vendes britàniques des que Run DMC llancés el 1998 'It' s Like That ' " i ha establert un nou rècord al Canadà convertint-se en la cançó amb " major nombre de streams de tots els gèneres en una setmana ".

Amb 650 milions de streams , les seves vendes globals superen els 6 milions i en l'actualitat porta al # 1 de la llista Global de Spotify 111 dies consecutius i segueix sumant.