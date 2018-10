Un passatger, Ryan Carney Williams , va ser retingut a l'aeroport de Keflavik (Islàndia) quan es disposava a embarcar en un vol de British Airways amb destinació Londres .

En un parell de v Ideos pujats al seu compte de twitter , sota l'àlies de " Ryan Hawaii ", Williams apareix com si fos una ceba, cobert per capes i capes de roba . Almenys dos pantalons penjaven del seu coll com si fossin una bufanda .

En Twitter , Williams va assegurar que no podia pagar l'excés d'equipatge, uns 125 dòlars, ja que s'havia quedat sense diners i portava una setmana a Islàndia vivint al carrer. També va afirmar que British Airways li havia dit que podia agafar el vol si feia servir tota la seva roba al mateix temps, però després no va ser així.

"Realment em tenen vestint així per seguir endavant, i ni tan sols em deixaran seguir ", va dir al vídeo publicat del 10 de gener

a les imatges, Williams va anomenar" menyspreable " a l'aerolínia i obertament es va preguntar si era víctima de racisme . "És pel que semblo?" preguntar.

L'afectat apareix demanant explicacions als agents que custodien la porta d'embarcament, un d'ells li amenaça amb avisar la Policia .

Una portaveu de British Airways va manifestar al ' The Washington Post 'que els clients que reservin "només equipatge de mà" poden optar per pagar una tarifa a l'aeroport si acaben necessitant una bossa addicional.

Spoke to @ Easy Jet via dm and this was there response, can not believe this is real life right now … pic.twitter.com/h8EqkEwTpH < / a>

& mdash; Ryan Hawaii (@RYAN_HAWAII) 13 gener 2018