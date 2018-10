Vall Banc aportarà 17.500 euros a l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) gràcies al conveni signat aquest dimecres. La quantitat es repartirà en tres accions: el 4 de febrer, coincidint amb el Dia mundial contra el càncer, es faran uns tallers culinaris. La segona acció, que organitzarà l'associació amb la col·laboració de Vall Banc, serà les dotze hores d'esport contra el càncer el mes de juny. La tercera activitat tindrà lloc la setmana del 19 d'octubre coincidint amb la celebració del Dia internacional contra el càncer de mama.

El president d'Assandca, Josep Saravia, ha dit que aquest any es farà una especial incidència en la lluita contra el càncer infantil. Així mateix, ha recordat que ha presentant dues proposicions de llei de l'oblit i d'acompanyament. La primera consisteix a poder esborrar l'expedient de les persones que han superat la malaltia per tal de garantir la seva reinserció en el món laboral i, sobretot, segons Saravia, “evitar que, pel fet d'haver patit una malaltia se'ls penalitzi a l'hora de contractar una assegurança”. Pel que fa a la segona, l'objectiu és que es garanteixi que un dels familiars directes del pacient pugui acompanyar-lo en els seus tractaments sense dependre del permís de l'empresa.

L'acte de signatura, que s'ha fet a la seu central de Vall Banc, ha tingut com a representant de l'entitat al seu director de negocis, Sergi Pallerola. “El compromís amb Assandca va molt més enllà d'aquest conveni. Creiem que cal seguir apostant per les entitats del país que treballen per millorar el dia a dia de les persones amb dificultats”, ha destacat Pallerola. A més s'ha mostrat satisfet de l'impacte que ha tingut el primer any de vida de l'acord. “Estem sorpresos positivament d'aquest impacte”, ha indicat. El president d'Assandca, Josep Saravia, s'ha mostrat agraït per la renovació de l'acord, ja que d'aquesta manera “ens permet poder seguir creixent i arribant a tota la població que ens ho demana”.