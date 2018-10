Got Talent inicia avui mateix la seva tercera edició amb novetats respecte a l'edició anterior, en què el ballarí de rock and roll Antoni, més conegut com El Tekila, es va proclamar campió del concurs a causa de la campanya dels usuaris del fòrum Forocoches per modificar el rumb del concurs.

Santi Millán, presentador del programa, admet que s'introduiran canvis per evitar situacions com la que es va viure en la temporada anterior, tal com assegura ' El Mundo '. Jorge Javier Vázquez, Risto Mejide, Edurne i Eva Hache seran els representants del jurat, que decidiran qui seran els concursants de qualsevol disciplina amb més talent.

De cara a la present edició, que s'emetrà els dimecres i els divendres, el vencedor rebrà un doble premi, tant econòmic com de cara al seu futur professional. Rebrà 25.000 euros i tindrà l'oportunitat de llançar la seva carrera artística.

A més aquesta temporada, que inclourà juntament amb el polsador vermell per aturar les actuacions d'aquells participants l'actuació no tingui talent, una passada d'or que podran usar tots quan estiguin d'acord amb el veredicte.