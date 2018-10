Sabem com es produeixen, quant temps triguen a aparèixer i fins i tot com reduir-les. Les estries arriben sempre. Per això, és important tenir en compte la hidratació constant de la pell durant l'embaràs, mitjançant l'aplicació de cremes hidratants i olis especials per a l'ocasió, així com la utilització de cremes especialitzades anti-estries, que afavoreixen la formació de fibres elàstiques i col·lagen.

Us deixem uns consells per tractar les estries durant l'embaràs, fins i tot prevenir-:

1. Triar bé les cremes antiestries que es van a utilitzar:

Com Trofolastin Antiestries. La primera es caracteritza per la seva eficàcia i els seus ingredients, Centella asiàtica, oli de germen de blat (Vitamina E, F), hidrolitzat de col·lagen i hidrolitzat d'elastina. A més, té diferents opcions per al pit o reafirmant postpart, la d'embaràs pot utilitzar-se de la mateixa manera.

Altres com Suavinex o Velastisa són altres de les opcions més consumides. La suavitat i l'olor, dos dels aspectes que dicten sentència a l'hora de triar. Fins a dos o tres mesos, així ho recomanen els metges. D'aquesta manera, la pell tornarà al seu estat natural.

2. Fer exercici, un costum que no s'ha de perdre:

Mantenir-se en forma durant l'embaràs és beneficiós per a la salut, però també per a la pell, ja que, a més de mantenir-te en forma el to muscular adquirit gràcies a l'exercici ajudarà a evitar les petites ruptures a la pell. La natació i els exercicis aeròbics, els més recomanats per metges i esteticistes.

3. Beure gran quantitat d'aigua:

En beure molta aigua, la pell queda hidratada directament des de l'interior, afavorint així l'elasticitat de la mateixa. A més d'estabilitzar l'organisme i ser un gran regulador de temperatura corporal, l'aigua té relació directa amb l'elasticitat de la pell.

4. Prohibit fumar:

A més de poder perjudicar el nadó, el tabac també afecta de manera directa a la pell, ja que disminueix la producció de col·lagen i elastina i, en conseqüència, afavoreix sempre l'aparició d'estries.

5. El sostenidor ha de ser seleccionat al detall:

S'ha de trobar un que s'adapti a la millor mesura possible a la talla de pit. Això ajudarà a que la pell no pateixi quan es succeeixin els canvis de mida i volum que tenen lloc en aquesta etapa, a causa de la lactància.