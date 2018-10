Tots els anys igual , vas a Zara a veure que rebajitas té i acabes sortint de la botiga amb algun article de nova col·lecció a la borsa. I cada temporada de rebaixes et passa el mateix, preguntant per què a tu, però tranquil, no estàs sola.

< img src = "https://www.que.es/archivos/201801/6254014800_2_1_1-656xXx80.jpg" />

I és que Amancio ens ho poses molt difícil amb monades com aquesta < / b>, un jaqueta-vestit creuada amb perles , que, per si fos poc, ens la porta a dues tonalitats diferents . Amb quin ens quedem? ¿Blanca o negra?

Les dues costen: 39,95 & euro;

És el proper sold-out anunciat , no digueu que no us avisem.