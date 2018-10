L'Escola de formació de professions esportives i de muntanya (Efpem) ha entregat aquest dimarts 33 diplomes d'educadors esportius en les diferents modalitats formatives. De la trentena d’alumnes que han rebut el diploma, 21 són monitors d’esquí, quatre, monitors de surf de neu, i vuit persones, acompanyants de muntanya (de fet, un alumne ha obtingut dos títols: el de monitor d'esquí i el d'acompanyant). Els educadors esportius que han recollit el diploma corresponen a les promocions del 2014 al 2017. Tots han realitzat una formació d'unes mil hores de durada realitzades en un període d’entre dos i quatre anys. La qualificació obtinguda és la màxima que es pot assolir a Andorra en la modalitat esportiva corresponent i està reconeguda internacionalment. Actualment, la majoria dels professionals treballen com a monitors o guies professionals en les diverses escoles d’esquí i empreses de guiatge en muntanya a Andorra.

A l'acte de lliurament dels diplomes de nivell 2, que ha tingut lloc al Centre de Formació Professional d’Aixovall, hi han participat el cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover. El ministre ha recordat que l'Efpem es va crear l'any 1995, i en aquests més de vint anys s'han titulat més de 2.500 persones en una cinquantena de cursos. Per citar alguns exemples, Jover ha dit que s'han titulat més de mil monitors d'esquí alpí, més de 160 monitors de lleure i una setantena de guies de via ferrata. El titular d'Educació ha valorat que l'Efpem ha aconseguit un equip de més de 40 docents andorrans de diferents disciplines (monitors, guies de muntanya, metges, advocats, geòlegs, etcètera) i que cada any es venen a reciclar un centenar de professionals de fora d'Andorra. Per a Jover, l'Efpem esdevindrà “el centre de referència del Pirineu” i ha remarcat que tindrà un “paper rellevant” en el desplegament de la Llei de l'esport. El ministre també ha insistit al grup titulat que la formació ha de continuar dia a dia, i que han de trasnmetre a la seva clientela i alumnat el respecte pel medi natural.

Per la seva part, el director de l'Efpem, Francesc Poujarniscle, ha ressaltat que titular-se a l'Efpem és un procés “llarg i exigent” que garanteix uns professionals de “qualitat”. De fet, hi ha exestudiants de l'Efpem que estan treballant al Japó, a França, al Canadà o a Suïssa, entre altres països referents de muntanya. Entre la llarga llista d'agraïments, Poujarniscle ha dedicat unes paraules al Cenma, als bombers, als banders, a la FAE, a la FAM, a les estacions d'esquí, als comuns, a les escoles, a Patrimoni Natural i Cultural i, sobretot, “a la muntanya, un marc incomparable que hem de conservar”. El director de l'Efpem ha destacat del grup titulat que els ha vist “créixer humanament i professionalment”.