Aquests dos ciutadans alemanys es van trobar el dia equivocat en al lloc equivocad

La policia de la ciutat de Dresden , a l'est de Alemanya , va informar que dos homes van patir ferides lleus després de tenir el mateix accident de forma consecutiva .

Segons les mateixes fonts, el dilluns, un home de 49 anys va estacionar el seu vehicle en un lloc reservat per a minusvàlids . Quan es va adonar de la prohibició, embrago i va ficar la marxa enrere per esmenar el seu error. En aquest moment, va colpejar a una altra persona , de 72 anys , que caminava darrere del seu vehicle, lastimándole lleument, tal com informa el portal de notícies ' US News '.

el conductor i la víctima van intercanviar, de manera amistosa, els seus dades perquè constés en l'assegurança .

Quan van acabar els tràmits, l'home de 72 anys va pujar al seu vehicle i es va disposar a abandonar el lloc dels fets ; amb la mala sort que, quan ho estava fent, va atropellar , de manera accidental, l'home que li havia atropellat prèviament .

Encara que ho sembli, no va ser una venjança.

L'home de 49 anys també va acabar amb ferides lleus.