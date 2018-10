L'entitat Crèdit Andorrà ha llençat al mercat el producte Crèdit Wallet, un nou servei de pagament amb el telèfon mòbil que amplia els seus serveis de banca digital. Així, Crèdit Andorrà ha esdevingut la primera entitat financera del país que ofereix la possibilitat d'efectuar pagaments directament des del telèfon mòbil com si fos una altra targeta. Per poder utilitzar Crèdit Wallet s'ha de disposar d'un telèfon mòbil Android 4.4 o superior amb tecnologia sense fils NFC (Near Field Communications), ser usuari de l'e-Crèdit i descarregar-se l'aplicació de Crèdit Wallet a Google Play. Inicialment, el servei estarà disponible per a la clientela amb targeta Mastercard, tot i que aviat s'hi incorporaran les targetes VISA.

Per activar el pagament amb el mòbil, s'ha d'accedir a l'aplicació Crèdit Wallet amb les mateixes claus que s'utilitzen per entrar a l'e-Crèdit i escollir la targeta que es vol activar. Un cop s'han acceptat els termes i condicions de l'aplicació, l'usuari rep un codi de confirmació via SMS. Després d'aquest procediment, el mòbil ja està preparat per realitzar qualsevol pagament. Amb tot, per poder efectuar el pagament directament amb el telèfon mòbil és necessari que el terminal TPV de l'establiment on es realitza la compra compti amb tecnologia 'contactless'.

L'entitat financera ha destacat que Crèdit Wallet és una solució de pagaments mòbils amb cobertura internacional i, per tant, es poden fer pagaments amb el mòbil a tot el món. El funcionament és el mateix que quan s'opera amb una targeta de crèdit tradicional amb 'contactless' i, per tant, amb les mateixes garanties de seguretat i protecció: només cal apropar el terminal mòbil al dispositiu TPV; si el pagament és inferior a 20 euros es farà directament, mentre que si és superior a aquesta quantitat caldrà introduir el PIN al TPV del comerç.

A més, Crèdit Andorrà sortejarà tres 'smartphones' Samsung S8 entre tota la clientela que faci compres en establiments amb la nova aplicació Crèdit Wallet entre el 15 de gener i el 15 d’abril del 2018. Les bases del sorteig es poden consultar al web www.creditwallet.ad.