Andorra Turisme participa de nou en la Fira internacional de turisme de Madrid, Fitur, que se celebra del 17 al 21 de gener, on es presentarà l'oferta turística, esportiva i cultural que Andorra acollirà durant el 2018. L'estand andorrà difon el nou espectacle del Cirque du Soleil, 'Diva', que ret homenatge a les dives de la cançó i que tindrà lloc del 30 de juny al 29 de juliol. També s'hi explica que dues etapes de la Vuelta a Espanya transcorreran pel país el 14 i 15 de setembre, i que la desena edició del Congrés Mundial de Neu i de Muntanya es realitzarà a Escaldes-Engordany del 21 al 23 de març.

L'estand d'Andorra a la 38a edició de Fitur disposa d'una superfície de 220 metres quadrats i hi participen divuit empreses del sector turístic, tant allotjaments com agències receptives, estacions d'esquí i centres d'oci. A més d'Andorra Turisme hi prenen part: Paisatges i Unió, Internova, HotelBeds, Superski, Ski Serveis, Andorratours, Hotel Anyós Park Resort & Spa, Hotels Plaza, Caldea, Park Piolets Mountain Hotel & Spa, Esquiades, Daguisa Hotels, Hotansa, Sport Hotels Resort & Spa, Hotel Roc Blanc, Grandvalira, Vallnord i Ski Andorra. Per assistir a la fira, s'han acreditat més de 7.500 periodistes.

Reunions bilaterals i participació en taules de debat

Aprofitant la presència a Fitur, el ministre de Turisme, Francesc Camp, l'ambaixador d'Andorra a Espanya, Jaume Gaytán, i el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, es reuniran amb delegacions de països com Colòmbia, Xile, Mèxic i Hongria per valorar la possibilitat de cooperació en l'àmbit del turisme. També s'han programat reunions amb operadors turístics, entre ells els xinesos C-TRIP, amb els quals es renovarà un acord de col·laboració.

Budzaku també participarà aquest dijous en la taula rodona titulada 'Turismo de compras en destinos: marcas globales versus diseño local', organitzada dins l'espai FITUR Shopping. L'objectiu de la taula és debatre com es decideix l'estratègia de posicionament d'un destí, com es combina en una mateixa estratègia l'oferta de marques globalitzades i els productes amb disseny local, o com es prioritza una oferta sobre l'altra. Entre els participants hi haurà la directora de Membres Afiliats de l'Organizació Mundial del Turisme (OMT), Yolanda Perdomo; el president de l'Entitat de Turisme Ciutat Autònoma de Buenos Aires, Gonzalo Robredo; la directora general de Comerç de la Comunitat de Madrid, María José Pérez-Cejuela; el director de la Fundació Turisme València, Antonio Bernabé; i el director general de l'empresa Soluciones Turísticas, Alberto Galloso.

Fitur és el punt de trobada global per als professionals del turisme i la fira líder per als mercats receptius i emissors d'Iberoamèrica. L'edició de l'any passat va batre el rècord de participació, amb 9.893 empreses expositores de 165 països/regions, 135.838 participants professionals i 109.134 visitants de públic general. Els visitants professionals internacionals van créixer un 18,8% respecte a l'edició anterior.