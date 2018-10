Actua i Business France han signat aquest dimarts un acord que permetrà les dues agències de promoció econòmica establir diverses col·laboracions. El conveni és el primer que signa l’entitat andorrana amb una agència de promoció econòmica internacional i servirà per treballar accions conjuntes entre França i Andorra, i potenciar la internacionalització de les empreses d’ambdós països.

L’acte de signatura ha tingut lloc a la seu de Business France a París i hi han participat el director general de l’Agència de Promoció Econòmica francesa, Christophe Lecourtier; el secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica i la Innovació, Josep Maria Missé i la directora d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI-Invest in Andorra), Judit Hidalgo. Lecourtier ha destacat que estan “molt interessats en tot el programa de desenvolupament econòmic del Govern d’Andorra” i ha mostrat la predisposició a “treballar en cooperació amb les entitats d’Andorra i els agents econòmics per veure com Business France pot ajudar a desenvolupar nous sectors econòmics amb França i altres països”.

Per la seva banda, el secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica i Innovació ha assenyalat que “és un acord molt important” en matèria de promoció econòmica, atès que és el primer que se signa amb una entitat internacional com Business France. D'aquesta manera, ha detallat que “permetrà ajudar a totes aquelles empreses andorranes que volen sortir a l’exterior aprofitant el coneixement que ofereix l’agència francesa”. “Per a nosaltres, accedir a 70 països ens suposaria una despesa que no podem assumir. Amb aquest soci també se’ns obren les portes i es facilita la penetració a d'altres mercats internacionals”, ha manifestat Missé.

En aquest sentit, la directora de l’ADI ha afegit que “aquest acord dona suport en el desenvolupament de programes i serveis per a empreses andorranes en el seu procés d’internacionalització i també explora vies de col·laboració entre societats franceses i andorranes del sector tecnològic”. L’acord també potencia l’entrada d’Actua en diferents xarxes internacionals d’organismes de promoció comercial i l’accés a models d’èxit que es puguin replicar al Principat.

El conveni signat aquest dimarts, a més, permetrà a Actua conèixer programes de Business France, concretar accions conjuntes entre França i Andorra, a més d’altres col·laboracions que s’establiran entre les dues agències a partir d’aquest any 2018.

Business France, 1.500 professionals a 70 països



Business France és un agència nacional al servei de la internalització de l’economia francesa, disposa d’un equip de 1.500 professionals i compta amb 85 oficines distribuïdes en 70 països.

La missió de Business France és acompanyar les empreses franceses i internacionals des de l’inici fins al final del seu projecte. Disposa d’una important infraestructura de promoció del desenvolupament econòmic i d'impuls a la internacionalització, un banc de finançament com la Banque Publique d’Investissement (BPI), que permet que les empreses i projectes que no tenen accés al finançament clàssic a través de la banca comercial, puguin tenir-hi accés. També és 'partner' de cambres de comerç i d’indústria.