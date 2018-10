En el seu primer any de funcionament, el Registre de Morositat (RAM) ha recobrat més de sis impagats de cada deu, això és un 62,51%. Durant el 2017 es van registrar 206.493 impagats per valor de 48 milions d'euros. D'aquests, se n'han recobrat 19.058 per un valor de 29 milions d'euros. El ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, i el soci director del RAM, David Castillo, han fet una valoració positiva de les xifres aquest dimarts en una roda de premsa.

El RAM és un fitxer que conté la major base de dades del país sobre deutes, tant financers com comercials o amb l'Administració Pública. Els seus objectius són disminuir la taxa de morositat, augmentant la liquiditat de les empreses i reduint les necessitats de finançament aliè, amb el cost que això suposa. La seva finalitat és la prevenció i entre els serveis que ofereix hi ha la consulta del registre espanyol de morositat i la de la Watchlist, per a la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Durant aquest any el RAM vol ampliar les consultes als registres d'altres països com França o Portugal. L'exercici passat es van dur a terme 377.048 consultes i 3.162 drets d'accés exercitats. Això vol dir que qualsevol persona, tant física com jurídica, pot sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses en el fitxer. Pel que fa als drets de cancel·lació, oposició i rectificació exercitats, n'hi ha hagut 87. Mitjançant aquests drets, els interessats poden sol·licitar la rectificació o cancel·lació de les dades que siguin inexactes o incompletes, inadequades o excessives.

El soci director del RAM, David Castillo, ha destacat que no hi ha hagut cap queixa o reclamació de l'Agència de Protecció de Dades, de l'Administració ni s'ha posat cap denúncia a la Batllia. “Quan vam posar en marxa el registre hi havia el temor que es produissin queixes i denúncies però no ha estat així”.