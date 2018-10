La companyia catalana especialitzada en jocs d'atzar Cirsa Gaming Corporation ha contractat el banc d'inversió nord-americà Lazard per estudiar la seva sortida a borsa, segons han confirmat fonts de l'empresa. Cirsa és una de les societats que opta a aconseguir la llicència per obrir el casino d'Andorra. En els darrers anys, les especulacions sobre la sortida a borsa de Cirsa han estat habituals. Actualment l'única empresa de l'Estat espanyol del sector del joc que és present als parquets és Codere. L'entrada a borsa no és l'única opció en què treballa Cirsa ja que també ha sondejat la possibilitat de vendre part del seu capital. L'any 2016 va tenir un benefici operatiu de 398,3 milions d'euros, un 4,8% més que l'any 2015. El negoci del joc suposa el 92,9% dels seus ingressos.

Pel que fa als nou primers mesos de l'any, i en un comunicat, Cirsa, que no facilita la dada del benefici net, ha assegurat que els seus ingressos d’explotació van arribar als 1.281,6 milions d’euros del gener al setembre, un 7,7% més que el 2016. Si només s’analitza el tercer trimestre de l’any, el benefici operatiu ha arribat als 108,2 milions, fet que suposa el resultat més alt aconseguit per la companyia en un trimestre. Cirsa no facilita xifres detallades per negocis. El benefici net és un terme existent en comptabilitat que es refereix a la diferència entre ingressos i despeses de qualsevol empresa en un període determinat. També se'l coneix com resultat de l'exercici especialment quan s'ha de fer el compte de resultats. El benefici operatiu o d'explotació és el derivat de l'activitat operativa de l'empresa, és a dir, els ingressos menys les despeses d'explotació (les activitats del dia a dia que no tenen res a veure amb la producció o les vendes), les generals i de personal.

El problema al qual ha de fer front la companyia és el tipus de canvi de moneda a l'Argentina i a Veneçuela, on hi té casinos. Especialment dur ha estat el resultat a l'Argentina amb la devaluació del pes. Cirsa Gaming Corporation, que compta amb 17.000 empleats a Espanya, Itàlia i Llatinoamèrica, té en el seu haver 153 casinos, més de 39.000 màquines recreatives, 68 sales de bingo, 165 salons de joc, 2.000 punts d'apostes esportives, 3.125 terminals de loteries i 2.566 terminals de videoloteries a Itàlia.