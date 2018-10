El més important és que són tractaments duradors en el temps 'un somni fet realitat!

Us donarem algunes opcions de medicina estètica per estar sempre perfecta:

Plasma ric en plaquetes : Un procediment en el qual es treballa amb material biològic que s'obté de la pròpia sang del pacient. L'objectiu és reactivar l'aspecte de la pell . Amb això, aconseguim un aspecte més rejovenidor amb una pell més ferma, hidratada i lluminosa, eliminant les arruguetes que ens van apareixent a la pell. El millor de tot és que el procediment no dura més de 20 minuts .

Lifting sense cirurgia : Si, has sentit bé, sense cirurgia. És un conjunt de tècniques per al rejoveniment de la pell d'una manera segura i d'allò més senzilla. Pots estar tranquil·la si tens por a la agulles, i n el procediment no es realitzen talls, sutures o qualsevol mètode similar. És un lífting ràpid i lleu anima't!

Toxina Botulinica : Potser no et sigui familiar aquest terme, nosaltres el coneixem popularment com "botox" , un dels tractaments d'estètica més famosos i demandats pels pacients. I els motius de l'èxit d'aquest, són els seus increïbles resultats , els quals apreciaràs en un temps relativament curt. Un altre dels motius pels quals aquest mètode és un dels més triats, és per la seva seguretat. Adéu arrugues, hola pell llisa!

Aquestes són a lgunes de les tècniques per ajudar a la teva pell a veure rejovenida . No deixis que el pas del temps sigui un problema.