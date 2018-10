El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha apuntat aquest dilluns al matí que la intenció del Govern és poder iniciar les obres de l'heliport nacional a la zona de Tresoles abans que finalitzi el 2018. Tal com va explicar aquest diumenge passat el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, els informes aeronàutics estan gairebé enllestits i un cop finalitzats es portaran a experts francesos perquè en facin una segona validació. El ministre també ha apuntat que aquesta validació es podria dur a terme d'aquí a un mes i mig.

Malgrat que encara no estan acabats els informes, el ministre d'Ordenament Territorial ha indicat que ja s'està treballant amb el projecte d'urbanització, el projecte d'interès nacional, i el pla especial, tal com ja va recordar aquest diumenge el cònsol encampadà. També s'ha compromès a reunir-se amb els veïns i amb els contraris a l'heliport “quan tinguem quelcom de cert per poder-ho presentar”.

Pel que fa a la partida d'1,05 milions d'euros que s'ha desviat del projecte de l'heliport en detriment de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Banàcaries (AREB), el ministre Torres ha apuntat que aquesta partida formava part del pressupost del 2017 i al llarg d'aquest any no s'ha adjudicat cap obra en relació a la infraestructura i, per tant, no té cap afectació.

Els radars de tram al febrer



Finalment, i després d'alguns ajornaments, el ministre d'Ordenament Territorial ha explicat que el radar de tram de la Barta, a Encamp, i el de Sant Julià de Lòria, prop de la frontera del riu Runer, estaran en ple funcionament a partir d'aquest mes de febrer. Segons Torres, el de Sant Julià estarà instal·lat “en breu”.