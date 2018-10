Investigadors de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) han ofert una explicació de com van aparèixer les ales dels insectes i uneixen les dues teories en competició des de fa més de 100 anys.

Publicat a la revista 'Current Biology', el treball estudia l'evolució de les ales en la mosca de la fruita i planteja un possible origen dual d'aquesta estructura. Segons els seus resultats, l'ala de la mosca provindria de la unió de dos grups cel·lulars diferents, procedents de les potes i de la zona dorsal.

Tres de cada quatre espècies que hi ha a la natura són insectes (hi ha més d'un milió d'espècies diferents), diversitat que molts atribueixen a la seva capacitat de volar ia l'aparició primerenca de les ales, fa més de 350 milions d'anys. No obstant això, l'origen d'aquesta evolució segueix sent un misteri per a la ciència.

Les nombroses hipòtesis que han intentat explicar l'origen de l'ala dels insectes es poden agrupar en dos grans teories. La primera és la teoria paranotal, i proposa que l'ala dels insectes es va originar a partir d'expansions laterals de la part dorsal del tòrax, que al principi proporcionaria la capacitat de planejar abans d'evolucionar fins a un ala completament movible.

l'explicació alternativa, la teoria branquial, suggereix que l'ala dels insectes és una modificació d'una estructura preexistent a la base de les potes, que en artròpodes aquàtics hauria donat lloc a les brànquies i que es va modificar per formar el ala.

Va ??tenir gran acceptació quan en les brànquies dels crustacis es van observar marcadors moleculars específics de l'ala de la mosca, suggerint l'origen comú de les dues estructures. No obstant això, aquest tipus d'anàlisi té les seves limitacions, ja que podria tractar-se d'un cas de convergència en comptes de divergència evolutiva. De la mateixa manera, la manca de registre fòssil del període en què van sorgir les ales ha limitat l'anàlisi d'aquesta etapa de transició.

En el present treball, els investigadors van analitzar les seqüències reguladores que dirigeixen l'expressió dels gens d'identitat de pota (Distalless, Dll) i d'ala (snail, sna). Els seus resultats indiquen que després de més de 100 anys de debat entre les teories paranotal i branquial de l'origen de l'ala dels insectes, és probable que les dues siguin parcialment correctes.