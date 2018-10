El Cos de Policia va detenir, el passat 11 de gener a la tarda, dues dones residents de 39 i 25 anys, la primera per presumptament robar dades i diners d'una immobiliària d'Andorra la Vella, i la segona per actuar d'encobridora dels fets. L'alarma l'havia donat el propietari de l'empresa quan el 5 de desembre va presentar una denúncia a la policia després de detectar males praxis laborals per part d'una empleada.

La policia ha informat que la dona s'hauria apoderat de dades o documents que contenien informació rellevant per a l'empresa i d'honoraris que haurien d'haver estat ingressats al compte de l'empresa, mentre que la segona detinguda l'hauria encobert. La investigació, encara oberta, haurà de determinar la quantitat de diners que haurien sostret i des de quan feia que portaven a terme les suposades males praxis les dues dones, que han estat acomiadades de l'empresa.

D'altra banda, durant aquesta darrera setmana també s'han detingut al Pas de la Casa dos joves no residents de 20 i 25 anys que presumptament formarien part de bandes organitzades dedicades al contraban de tabac. Els fets van passar el 10 de gener quan una patrulla de policia volia identificar-los en el vial del túnel d'Envalira, al vessant del Pas de la Casa, i els dos joves van donar-se a la fuga. Posteriorment, al vespre del mateix dia, van ser controlats i detinguts en un carrer del Pas de la Casa, acusats d'un delicte contra la funció pública.

També s'han detingut vuit persones per possessió d'estupefaents, vuit més per conduir sota els efectes de l'alcohol, així com dos homes per violència de gènere.