La Xarxa d'empreses inclusives continua augmentant. Les societats Pronet, Mensan-Mutuand i l’Hotel Isard s’hi han afegit aquest dilluns i ja hi ha deu entitats. Aureli Arribas, de l'empresa Mensan-Mutuand especialitzada en riscos laborals, ha desitjat que “la inclusió de les persones amb discapacitat deixi de ser notícia i es converteixi en una cosa quotidiana i de tot el país”. Alexandre Molleví, de l'hotel Isard, va incorporar un treballador el mes d'octubre i s'ha mostrat “molt satisfet amb el seu rendiment i perquè crea un molt ambient de treball”. Finalment, David Sánchez, de l'empresa de neteja Pronet, ha recordat que “aposten per la conciliació familiar” i ha afegit que “la inclusió de les persones amb discapacitat és essencial per a nosaltres”. Mensand-Mutuand ha incorporat un auxiliar administratiu, amb un contracte de 20 hores setmanals, Pronet s'ha fet amb els serveis d’una persona de neteja amb un contracte de 20 hores setmanals mentre que l'Hotel Isard comptarà amb un ajudant de cambrer, amb una jornada també de vint hores setmanals.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que ha signat els convenis amb els representants de les societats, ha agraït els esforços que han fet les empreses per adherir-se al projecte, i ha desitjat que la xarxa pugui continuar creixent. Les empreses que s’adhereixen a la xarxa no només es comprometen a contractar persones amb discapacitat, sinó que garanteixen que ho fan en un entorn obert, inclusiu i amb igualtat de condicions.

A més, per la seva banda, el Govern ofereix un itinerari específic d’orientació laboral per a les persones que necessitin suport, i posa a disposició dues orientadores especialitzades del Servei d’Ocupació per fer-ne el seguiment. El suport a la inclusió preveu l’acompanyament previ a l’equip on s’incorpora el treballador i la dedicació d’un preparador laboral el temps necessari, a més del seguiment posterior i continu de la persona en el seu lloc de treball. Des de la seva posada en marxa, el projecte ja compta amb una desena d’empreses adherides, i ja hi ha quatre societats més en vies de poder signar el conveni corresponent.