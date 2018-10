El Comitè d’Andorra d'Unicef informa que la recaptació obtinguda durant l’obertura de la botiga solidària dels Encants Vintage durant les festes de Nadal al carrer Anna M. Pla, del 6 de desembre al 5 de gener, ha estat de 9.048 euros. És el primer any que s’ha mantingut oberta una botiga solidària amb roba i complements de marca a preus assequibles i solidaris durant les festes de Nadal.

Cal recordar que a aquesta recaptació s’hi sumen els 47.943 euros que es van recaptar durant els mini Encants del gener-febrer de l'any passat, les dues edicions dels Encants Vintage realitzades els passats mes de maig i de novembre a l’Hotel Tulip Inn Delfos Andorra i els Encants tradicionals oberts durant els mesos de novembre i desembre passats. Totes les donacions es destinen al projecte que Unicef té a la República del Congo per millorar l’accés als serveis basics (principalment educació, salut, registre de naixements,…) a les poblacions autòctones, aquí coneguts com a pigmeus.

Unicef vol remarcar que tot això no hauria estat possible sense les moltes persones i empreses que han col·laborat durant tot l'any 2017 en els Encants, tant donant material nou i de segona mà per vendre com comprant tots els dies en què han estat oberts en alguna de les seves edicions. Tampoc seria possible sense els col·laboradors que cedeixen els seus espais com les Botigues del Fener, MoraBanc o l’Hotel Tulip Inn Delfos Andorra.