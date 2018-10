En Torja , regió de Sulawesi ( Idonesia ), la tradició mana que cada tres anys , els seus ciutadans han de desenterrar aa seus difunts per acicalaros i canviar-les vestidures . Qüestió d'higiene. Molts d'ells fan fotos dels recent 'ressuscitats' , als quals col·loquen ulleres de sol , no fos cas que el sol els enlluerni, els donen de fumar o els col·loquen un telèfon mòbil.

< img src = "https://www.que.es/archivos/201801/tarajan-2-1191928-656xXx80.jpg" />

El festival de Ma'nene, que es tradueix com la cerimònia de " neteja del cadàver ", s'ha dut a terme durant segles, ja que els ciutadans d'aquesta regió creuen que els esperits els recompensaran per cuidar els difunts .

Les cerimònies funeràries són extremadament importants per als Tarajan , i sovint es duen a terme setmanes, mesos o fins i tot anys després de la mort de un ésser estimat per donar als familiars el temps suficient per recaptar els diners. Moltes famílies, t a i com informa el ' Daily Star ', s'endeuten profundament amb aquest tipus de serveis.

A més de vestir els cadàvers i afegir les seves pertinences favorites , els Tarajan també fan servir la cerimònia com o una oportunitat per a reparar o reemplaçar els taüts per evitar que els cossos es descomponguin massa .

els parents usen màscares quirúrgiques per evitar les infeccions bacterianes dels cadàvers. La majoria dels 650,000 habitants de Torajan són musulmans o cristians, però alguns encara practiquen " Aluk Todolo ", o " El Camí dels Ancestres ".