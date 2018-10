Aquesta nit es viurà una de les gales més emocionants de les onze que van ja d'aquesta edició d'OT. Amaia, Aitana i Agoney faran una actuació conjunta i Alfred i Miriam faran un duo molt esperat.

Roi i Ana guerra posaran la cirereta al pastís amb les seves actuacions ja que un dels dos abandonarà l'acadèmia a la nit d'avui. A més, Abraham Mateo presentarà el seu nou 'single' amb el nom 'Boig Enamorat' .

Júlia Gómez Cora repetirà com a jurat d'aquesta onzena gala del concurs. La mecànica variarà en el fet que no hi haurà favorit, sinó que els 6 concursants seran sotmesos a l'avaluació del jurat i d'aquests 6 concursants, sortiran els primers 4 finalistes del 'talent show'.

quant a les actuacions, Roi ha triat una cançó del gran Bryan Adams anomenada 'Heavens' i < b> Anna Guerra ha decidit arrencar-se per una balada d' Luis Miguel anomenada 'per sota la taula' . Amaia cantarà < b> 'Love on the brain' de Rihanna ; Agoney cantarà en espanyol també interpretant 'Eloise' de Tino Casal . Aitana cantarà una altra balada, aquesta vegada de Alejandro Fernández anomenada 'Procuro oblidar-te' . Alfred cantarà 'Sign of the times' de Harry Styles i Miriam , 'What about us' de Pink .

Per al trio de veus que faran Amaia, Aitana i Agoney han triat cantar una versió de Love of Lesbian i Zahara , de la cançó de Nacha Pop 'Lluita de gegants' , mentre que Alfred i Miriam , que faran un duo, interpretaran 'Quan dorms' de Còmplices . Per començar la gala, a la actuació grupal , els concursants cantaran la versió de Ivete Sangalo del tema de Jorge Ben Jor, 'País tropical' .