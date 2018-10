Aquesta setmana es donarà a conèixer l'Índex de Preus al Consum (IPC) del 2017 a Andorra. De moment, però, l'avançat del mes de desembre se situa en un 2,6% i tot sembla indicar que aquesta xifra també serà la definitiva. A Espanya, el desembre es va tancar amb l'1,1%. El fet que els dos indicadors acostumin a tenir un comportament semblant, fa que la pregunta sigui inevitable: per què hi ha tanta diferènciá. Sobretot quan la inflació subjacent (aquella que no inclou els preus dels productes energètics com el petroli ni dels aliments no elaborats, les collites) és de 0,8 % i a Andorra del 0,9%.

Per tant, la primera valoració és que l'impacte de l'IPC a Andorra només pot venir d'aquesta categoria de productes i en dos sentits: les variacions de preus han estat més intenses i aquest productes pesen més a l'hora de valorar la cistella de la compra. Caldria veure en quina proporció juguen tots dos factors quan surtin les dades definitives. Encara que tornant a la inflació subjacent hi ha grups de productes (hoteleria i oci) que tenen diferències importants amb Espanya, però que veuen compensants per disminucions fortes en grups com el vestit i altres béns. En hoteleria, Espanya presenta un 1,9% pel 2,4% d'Andorra. L'augment de preus dels hotels d'Andorra, auspiciats per l'arribada de més turistes i en conseqüència més demanda d'allotjament ha encarit les tarifes. Així ho ha constatat la Unió Hotelera i s'ha pogut veure a través de les diverses plataformes de reserva com Booking o TripAdvisor. En dates assenyalades com el Pont de la Puríssima o Cap d'Any els augments han pogut assolir el 20%.

En l'oci i cultura també hi ha molta diferència (-0,6% a Espanya i 5,4 a Andorra). Un dels factors que ha contribuït a aquesta xifra és l'augment del preu dels paquets turístics tot coincidint amb la temporada d'hivern. Una altra dada molt significativa és el notable descens a Andorra (-5,3%) de l'apartat 'rebaixes'. Això, d'entrada, significa que la venda de productes de vestir amb descomptes ha estat molt alta durant l'any 2017.

Finalment, cal assenyalar que també baixa en l'IPC andorrà el capítol de béns i serveis (-2,1 %) fet que es conseqüència de l'entrada en vigor de les noves tarifes d'Andorra Telecom. A Espanya, i en aquest mateix apartat, la xifra és del 0,7%.