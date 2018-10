L'aerolínia de baix cost Ryanair posa avui en marxa la seva nova política d'equipatges, amb la qual els clients sense 'Embarcament Prioritari' podran pujar un sol embalum petit a l'avió, mentre que el bony més voluminós haurà baixar-se a celler de forma gratuïta, a la porta d'embarcament.

El 'embarcament Prioritari' (que inclou les tarifes Plus, Flexi Plus i Family Plus) es pot adquirir per cinc euros a l'hora de fer la reserva, o afegir més tard per sis euros fins a dues hores (a 'Ryanair.com') i mitja hora (en l'aplicació de Ryanair) abans de l'hora prevista d'enlairament.

la companyia ha assenyalat que la nova política d'equipatges inclou una rebaixa del preu de les maletes facturades, així com un increment en la mida permès de les mateixes, "per animar més clients a facturar les maletes i reduir així el nombre de passatgers amb dos embalums a les portes d'embarcament".

Ryanair pren aquesta mesura pel fet que "en ser molts els clients que aprofiten la millora del servei que permet pujar de forma gratuïta dos embalums en cabina, i tenint en compte els alts nivells d'ocupació (95% al ??desembre), no hi ha prou espai en els compartiments de cabina per a tantes maletes, el que causa retards en els embarcaments i vols ".

per això, per animar a més clients a facturar les maletes i reduir el nombre de maletes en cabina, Ryanair ha introduït canvis en la seva política d'equipatges per a tots els seus vols, com que el pes de l'equipatge facturat permès ha augmentat de 15 a 20 quilos per a totes les maletes i que la tarifa base per facturar una maleta de 20 quilos s'ha reduït de 35 a 25 euros.

Kenny Jacobs, portaveu de Ryanair, va comentar que "només els passatgers amb 'Embarcament Prioritari' podran pujar dos embalums (un petit i una maleta de cabina) a l'avió, mentre que la resta de passatgers només podran pujar un bony petit a la cabina, mentre que la seva maleta de cabina (més gran) es va fixarà al celler, sense cost addicional, a la porta d'embarcament ".

" Amb això, s'accelerarà l'embarcament dels vols i s'eliminaran els retards. A més, la nostra nova política per a equipatge facturat ofereix als nostres clients una reducció de les taxes de facturació i un increment del 33% en la mida d'equipatge permès ", ha conclòs Jacobs.

INFORMACIÓ ALS CLIENTS

Ryanair ve informant durant els últims dies d'aquest canvi en la seva política d'equipatges als clients que tinguin reservat un vol amb ells via correu electrònic. al correu especifica que "només pots portar una bossa petita a bord, llevat que adquireixis 'Premium' i dues peces d'equipatge de mà ".

En el document, l'aerolínia recorda que els usuaris tenen dret a portar a bord una peça d'equipatge personal petita (35x20x20 cm) que càpiga sota el seient de davant ".

la companyia explica al client que no hagi adquirit la tarifa 'Premium i dues peces d'equipatge de mà' que" no se't permetrà pujar la maleta de rodes a bord i, a la porta d'embarcament, es col·locarà sense cap càrrec al celler ". < / P>