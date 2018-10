El pla especial per donar llum verda a l'heliport nacional podria començar a redactar-se d'aquí a un mes i mig. Aquests són els càlculs que té sobre la taula el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres. Actualment, el pla viari, que defineix exactament la ubicació final de la infraestructura a la zona de Tresoles, ja està finalitzat i s'estan acabant de definir els estudis aeronàutics, aquells que han d'implementar els plans de vol i les línies de l'heliport. Un cop els estudis estiguin acabats i tinguin el vistiplau de Govern, el comú d'Encamp podrà començar a dissenyar el pla especial per parcel·lar el terreny privat i adjudicar-se un 10% d'aquests, tal com marca la llei del Sòl.

Segons ha apuntat Torres, amb aquest 10% del territori no n'hi haurà prou per instal·lar l'heliport nacional, però com que l'espai confina amb terrenys comunals, aquests també entraran a formar part del projecte, d'interès nacional. Per altra banda, el cònsol major també ha apuntat que l'executiu ha mantingut informats els propietaris dels terrenys en tot moment. El pla especial també ha de servir per definir els futurs accessos a la infraestructura.

Cal recordar que, tal com es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el passat dimecres, el Govern va autoritzar un avenç de fons cap a l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Banàcaries (AREB) en detriment de l'heliport nacional per un preu de 1,05 milions d'euros.