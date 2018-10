El Cos de Policia ha finalitzat l'última campanya de controls preventius d'alcohol i drogues, realitzada entre el 13 de novembre de 2017 i el 8 de gener d'enguany. Els agents del cos han efectuat un total de 2.283 controls, dels quals 2.169 han donat un resultat negatiu, mentre que 114 han estat positius. Aquests poc més d'un centenar de controls positius representen un 5% del total de controls efectuats; un percentatge que és un 1,73% superior al de la campanya de Nadal de 2016, quan la xifra de positius va representar el 3,27% del total.

Aquest 2017, dels 114 controls positius, 38 han comportat sancions administratives i 75 han acabat amb la detenció del conductor/a per haver superat la taxa d'alcohol dels 0,80 grams per litre de sang, mentre que un altre va refusar la prova.

Del total de persones detingudes, 63 homes i 13 dones, només 10 són no residents. Pel que fa a les franges d'edat, no n'hi ha una que destaqui per sobre de les altres: 28 detinguts tenien entre 18 i 25 anys i n'hi ha 25 que tenien entre 26 i 40 anys, mentre que per sobre dels 40 anys són 23 detinguts.

De la setantena de detinguts, una desena de conductors han estat involucrats en accidents de circulació de danys materials i dos en un accident amb ferits.

La majoria de controls, uns 900 s'han efectuat entre les 14 i les 22 hores, mentre que uns 800 s'han dut a terme entre les 22 i les 6 hores.

L'objectiu de la campanya de Nadal contra l'alcohol i les drogues ha estat conscienciar els conductors del risc que implica aquest tipus de conductes per ells mateixos i per a la resta d'usuaris de la xarxa viària.