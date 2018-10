A pocs dies de la festivitat de Sant Antoni, el comú d'Encamp ha celebrat, aquest diumenge, la tradicional festa de l'escudella a la plaça de Sant Miquel. Malgrat la neu que ha caigut durant la nit, el sol ha brillat durant tot el dia i centenars de persones han fet cua durant una bona estona per degustar una de les 2.000 racions que hi havia preparades. Per aconseguir-les han calgut 700 litres d'escudella i 150 litres de caldo.

Mitja dotzena de cuiners voluntaris han estat els encarregats de preparar l'escudella d'Encamp. Els primers de començar-la s'hi han posat aviat, a les tres de la matinada, just quan començava a nevar. Un d'aquests és l'Àlex Arnó, l'escudellaire major, que ja fa uns vint anys que assumeix aquest càrrec, tot i que participa en l'elaboració de l'escudella des del 1993. Que nevés ha anat bé, ha explicat Arnó, perquè no feia tant fred i no hi havia vent, de manera que el fum no era empipador. L'escudellaire major ha confessat que el secret de l'escudella és el caldo, apuntant que “si fas un bon caldo i tot el que hi poses és bo, l'escudella queda bona”. Una altra de les claus és tenir bons productes i, segons Àlex Arnó, d'això a Encamp no en falta, ja que “tenim bons carnissers”, ha destacat. Per ell és la millor escudella del Principat. I de fet, fa uns anys, van guanyar el premi a la millor escudella dels països catalans.

Encendre el foc, posar l'aigua a bullir i, quan ja bull, començar a tirar-hi el condiment: ossos de carn, vianda, verdures… tot amb un determinat ordre, perquè sinó alguns productes es couen més que d'altres. Preparar tantes racions d'escudella necessita el seu temps. L'escudellaire ha confessat que l'última hora és la més complicada, perquè s'han d'escaldar tots els embotits i començar a coure les cinc olles amb diferent ordre, per tal que els fideus i l'arròs no quedin empastats. Després, una quinzena de padrines s'han encarregat de repartir les racions entre els assistents, que han gaudit d'un bon dinar.

Abans, com ja és habitual de cada any, hi ha hagut el tradicional mercat dels Encants, una subhasta on la gent de la parròquia pugna per diversos productes, com ara lots d'embotits o coques. En total se n'han repartit 25 i l'aposta més alta ha estat de 65 euros, per un lot d'embotits variats. “Les dites, en funció dels anys, n'hi ha que pugen més i altres que pugen menys”, ha explicat el cònsol major del comú encampadà, Jordi Torres, que també ha apuntat que enguany les apostes per les coques han estat més baixes. Al final s'han recaptat 851 euros, que sumats als 900 euros que s'han recollit durant aquesta última setmana amb les vendes porta a porta, donen una xifra total de 1.751 euros. Aquests diners es destinaran íntegrament a l'església d'Encamp, que els invertirà en productes per a la gent més necessitada de la parròquia.

La festa de l'escudella d'Encamp, juntament amb la de Canillo, que també s'ha celebrat aquest diumenge, han donat el tret de sortida a les tradicionals escudellades de Sant Antoni, que es celebraran durant els propers dies a les diferents parròquies del Principat. Diumenge vinent, 21 de gener, el comú encampadà celebrarà l'escudella al Pas de la Casa.