El cos de policia ha aconseguit desmantellar un punt de cultiu i elaboració de marihuana a Encamp, en el marc de la lluita contra el tràfic d’estupefaents, segons ha informat aquest diumenge al matí a través d'un comunicat. En l’operació 'Línia', la policia va detenir el passat dijous un resident de 32 anys que tenia un hivernacle equipat amb tot el material per al cultiu de marihuana, un altre destinat a l’assecat i finalització de l’elaboració, una bàscula, 140 grams de marihuana llesta per al consum, quatre plantes en fase avançada de cultiu i altres estris per a la manipulació i possible venda al detall del producte estupefaent.

En l'operació hi han participat gossos ensinistrats en la detecció de productes estupefaents. Aquesta és la primera operació antidroga de l’any, emmarcada en la lluita contra el tràfic d'estupefaents a adolescents o menors d'edat. L’operació es manté oberta i no es descarten noves detencions.

Respecte a aquest afer, el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, s'ha mostrat sorprès per la notícia, però en qualsevol cas ha volgut deixar clar que des de l'administració local estan totalment en contra de “qualsevol cosa que promogui el consum d'estupefaents”. Torres també ha volgut puntualitzar que estan a disposició de la policia pel que calgui.