L'Auditori Nacional d'Andorra ha acollit, aquest dissabte a la nit, un concert amb la participació de múltiples artistes del país per tancar i homenatjar el projecte 'retratsmúsicsandorra'. El concert, sota el títol 'Silenci', ha presentat una barreja d'intèrprets, d’estils musicals i tendències diverses. Els vuit grups sorgits han fet versions de temes que el jove imaginari col·lectiu andorrà entén com a propis. Des dels gojos de Meritxell fins a l’Andorrana del mestre Roure, passant per alguna cançó d’Eurovisió. Malgrat que hi ha hagut alguns problemes tècnics, el centenar de persones que hi havia a la sala han gaudit de l'espectacle.

L'exposició i l'edició del llibre de fotografies 'retratsmúsicsandorra' ha plasmat 66 músics diferents amb l'objectiu de fer un repàs pel divers panorama musical andorrà, plural i heterogeni i amb un nexe en comú: la passió per la música. El projecte, capitanejat pel fotògraf Pep Aguareles, s'ha anat gestant al llarg dels darrers quatre anys i ha tingut, com a cirereta del pastís, el concert 'Silenci'. Alguns dels artistes protagonistes del llibre, són els que aquest dissabte a la nit han pujat sobre de l'escenari. Ishtar Ruiz, Jordi Albelda, Àlex Bagaria, Carlos Lozano, Òscar Llauradó, Sergi 'Bobby' Verdeguer, Juli Barrero, Ester Peralba, Míriam Manubens… són només alguns exemples.

Un espectacle que pel codirector artístic, Toni Gibert, “ha demostrat que es pot fer molt bona música amb artistes del país”. Pel que fa a la feinada fotogràfica de Aguareles, Gibert ha dit que el concert serveix per “agrair la feinada que ha fet i per haver-nos posat en la història”.

El fotògraf Aguareles s'ha mostrat molt satisfet per la rebuda de l'exposició i del llibre quan es va publicar i té com a repte de futur fer un projecte semblant amb els polítics i els artistes del país. Les fotografies de 'retratsmúsicsandorra' van estar a l'Artalroc fins el passat 7 de gener i, conjuntament amb el llibre, va donar com a resultat uns retrats en què cada músic esdevé el protagonista i l'ànima de la imatge.

Blancs i negres, color, llum d'estudi o natural, escenaris que evoquen i s'adapten a cada un dels personatges, un conjunt d'històries personals reflectides en imatges que capten la gran riquesa i professionalitat dels músics d'Andorra. Les imatges es van prendre pres en tres escenaris: la natura, l'estudi i l'entorn urbà.