A Ordino el Nadal encara no havia acabat. Aquest dissabte a la tarda, per tancar les festes, la Coral Casamanya ha ofert una cantada de nadales a la sala gran de la Casa Pairal, per a tots els integrants de l'associació de gent gran de la parròquia. Prèviament, els membres de l'entitat han celebrat un berenar de germanor. Al concert també hi han assistit la Cònsol menor del comú ordinenc, Gemma Riba, i la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar social, Vanessa Fenés.

El repertori ha estat molt variat. Han començat amb una de les cançons més conegudes del repertori pop-rock en català, el 'Boig per tu' de Sau; han seguit amb 'Eres tu' de Mocedades i han tornat al panorama de la música catalana amb el 'País petit' de Lluís Llach. Després ha arribat el moment de les nadales, amb una selecció formada per 'La pastora Caterina', 'Ning, nang, sempre alegrament', 'Nadala marinera', 'Happy Christmas', 'Joia en el món' i 'Fum, fum, fum'.

Durant aquest cap de setmana, la Coral Casamanya ofereix cantades de nadales a diverses residències del Principat. Aquest dissabte també han actuat a la residència per a la gent gran Salita, d'Escaldes-Engordany; mentre que aquest diumenge a la tarda aniran a cantar al centre sociosanitari el Cedre i a la residència Clara Rabassa.