L’empresa d’alimentació ecològica Bio Bio torna a ampliar un any més el seu acord de col·laboració amb Vallnord per oferir a tots els col·lectius de l’estació d’esquí un programa d’alimentació saludable i variat, amb una oferta molt important en menús cent per cent ecològics.

La proposta alimentària de Bio Bio –present a tots els establiments ‘self-service’ dels sectors de Pal i Arinsal– està pensada per a tots els públics i es pot trobar tant entre setmana com els caps de setmana. Així, en poden gaudir els grups i col·lectius de joves esquiadors i esportistes que visiten les pistes entre setmana, però també les famílies amb infants que pugen a esquiar els caps de setmana.

Per a aquesta temporada 2017-18, hi ha hagut un increment de presència dels plats cent per cent ecològics certificats, ja que s’incorporen molts més plats i postres. Tots ells, amb Segell de Producte Agrícola i Artesà d’Andorra. Però una de les novetats més destacades és l’ampliació enguany de l’oferta amb menús especials per als celíacs i intolerants o al·lèrgics a la lactosa, així com propostes per als vegans, a més d’altres dietes especials.

La col·laboració entre Bio Bio i Vallnord es va iniciar la temporada 2015-16 per tal de dotar la seva oferta de restauració amb aliments saludables destinats a tots els col·lectius de l’estació. L’any passat, un quaranta per cent de l’oferta ja era de menús ecològics. D’aquesta manera, es doblava l’oferta d’aquests productes respecte a l’anterior temporada, que només era d’un vint per cent, i de la qual en van gaudir majoritàriament els treballadors de pistes i els nens. Un dels objectius d’enguany és que tots els visitants de l’estació puguin gaudir d’esmorzars i dinars ecològics i, per tant, saludables.

Bio Bio és la primera i única cuina central cent per cent ecològica d’Andorra i també la primera i única marca d’Andorra que ha aconseguit la certificació europea per a producció de productes ecològics (certificació per Ecocert codificada AD-BIO-154). Bio Bio també compta amb la certificació de Recepta Tradicional d'Andorra per a alguns dels seus plats.