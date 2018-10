Part del fons particular de llibres de David Guasch Dalmau ha estat donat per la seva vídua, Josepa Prat, a l'Arxiu comunal d'Andorra la Vella. L’entrega s’ha oficialitzat aquest divendres en una trobada entre la vídua de Guasch, Josepa Prat, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, a les dependències de l’arxiu. Entre els documents cedits a la corporació es poden trobar llibres d’història andorrana, com els primers exemplars dels Quaderns d’Estudis Andorrans, i altres d’arxivística, dret i història general. Una part del fons es podrà consultar al mateix Arxiu comunal mentre que l’altra es troba a l’aula d’informàtica del departament de Social a disposició dels usuaris de la Casa Pairal que desitgin accedir-hi.

David Guasch Dalmau era un apassionat de l'arqueologia i de la història i va publicar diversos estudis i llibres com el del mil·lenari de Sant Just Desvern. Va treballar de periodista al semanari Poble Andorrà. Nascut a Sant Just Desvern, fill dels masovers de can Oliveres, va ser el promotor, juntament amb Josep Barberà, de les excavacions al poblat ibèric de la Penya del Moro, a la serra de Collserola. Va fundar i presidir el Centre d'Estudis Santjustencs. L'any 2014, la seva vídua va donar a l'Arxiu Històric de Sant Just Desvern una làpida dedicada per Marcus Iulius a la seva filla Iulia Quieta, que va morir quan tenia tres anys. És una inscripció epigràfica sobre gres de Montjuïc que data del segle I. David Guasch Dalmau va ser el descobridor d'aquesta peça funerària de l'era romana a l'excavació de les restes localitzades a la Riba (terreny entre la masia de Can Oliveres i la riera) a finals dels anys 50. David Guasch va morir el 2010 a Mataró.