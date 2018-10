Joan-Enric Vives, arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, viatjarà aquest dissabte a Terra Santa per participar en l'assemblea internacional de bisbes que cada any, des dels anys noranta, es desplaça a Jerusalem, Betlem, Emaús i Gaza per conèixer la situació dels joves cristians en aquesta zona. Vives es desplaçarà a la zona com a representant de la conferència episcopal espanyola.

Durant el viatge, que comença aquest dissabte i s'allargarà fins al 18 de gener, els bisbes representants de dotze conferències episcopals d'Europa, l'Amèrica del Nord i Sud-àfrica s'interessaran per les oportunitats de joves cristians, jueus i musulmans d'aconseguir una millor convivència entre els dos pobles i entre totes les comunitats religioses. Es mantindran trobades i visites de caràcter educatiu amb l’objectiu de comprendre la importància que l’educació de la gent jove té per un futur de pau a la regió.

Els bisbes, tal com ha informat el Bisbat d'Urgell, es reuniran amb joves d’una escola jueva a Makabim-Reut, i amb un grup d’estudiants de dret de la Universitat Jueva de Jerusalem que fan estudis sobre el multiculturalisme i tracten casos legals de persones que han sofert discriminació. Posteriorment, també es reuniran amb l’organisme 'Parents Circle-Families Forum', que reuneix més de 600 famílies israelianes i palestines enfrontades a causa del conflicte i que actualment, a través de diverses iniciatives, treballen per la pau, la reconciliació i la tolerància.

També coneixeran l'activitat del Patriarcat Llatí de Jerusalem, que promou que l'educació esdevingui un instrument de pau i justícia, amb la visita a una sèrie d'escoles cristianes. A Emaús visitaran una casa per a la gent gran i es trobaran amb alguns joves voluntaris que hi treballen, i a Betlem coneixeran el programa Qubeibeh Nursing Programme (QNP), que ofereix oportunitats de treball per als joves d'una àrea majoritàriament rural, amb alts nivells d'atur i problemes socials i polítics. La missa del diumenge 14 de gener se celebrarà en una petita comunitat cristiana de Gaza, on també visitaran la 'Casa de la Pau' dirigida per les Germanes Missioneres de la Caritat.

L'objectiu d'aquest pelegrinatge anual, que organitza la conferència episcopal d'Anglaterra i Gal·les, és donar suport a les comunitats locals de cristians de Terra Santa. Al seu retorn, la tasca dels bisbes és informar els seus governs, parlamentaris i ambaixadors israelians i palestins sobre totes les qüestions que afecten la vida dels cristians en aquella zona. No obstant, segons indica el Bisbat d'Urgell, la voluntat no és buscar privilegis per als cristians, sinó “dignitat i justícia” per a ells i per a d'altres que viuen en situacions de conflictes similars.