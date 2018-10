La 67 edició de la Mercedes-Benz Fashion Week, la gran plataforma de la moda espanyola, que arrencarà el 24 de gener, recupera a Pedro del Hierro, després de 15 anys d'absència. A més, avança la seva cita unes setmanes abans de les seves dates habituals per no coincidir amb les passarel·les internacionals i aposta per la sostenibilitat.

Durant sis dies, del 24 al 29 de gener, al costat de Pedro del Hierro estaran noms tan destacats de la moda espanyola com Maria Escoté, Colom Spain, Devota & Lomba, Olivia, Andres Sandra, Roberto Verino o Leandro Cano.

En aquesta edició Ifema ha decidit mantenir el format de calendari de passarel·la i es tornaran a alternar desfilades en el pabellon 14.1 de Fira de Madrid amb altres localitzacions al centre de Madrid, com la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, lloc triat per Pilar Dalbat per presentar la seva col·lecció, o Escorxador Madrid on Oteyza oferirà una 'performance' .

La creadora Maria Escoté obrirà el calendari de desfilades a Ifema amb la seva col·lecció 'See now. Buy now '(veure ara, comprar ara) i el tancament del calendari de dissenyadors consagrats anirà a càrrec de Colom Spain. La seva presentació serà a l'escenari del Teatre Real de Madrid.

El disseny emergent, Samsung EGO, que fa 12 anys donant suport als nous valors de la creació també hi serà present. Els joves talent tindran el seu lloc en aquest aparador de la moda espanyola. La signatura Zer obrirà aquest programa on també participen 10 joves creadors espanyols.

L'aposta per la sostenibilitat serà un nou objectiu de la passarel·la espanyola, segons va explicar Charo Izquierdo, directora de l'Mercedes-Benz Fashion Week a roda de premsa. En aquest sentit, va anunciar que havien signat un conveni amb Ecoembes, organització de reciclatge d'envasos, haurà un 'showroom' en què es mostraran les col·leccions dels dissenyadors Mises Nieto, Maria Clé Leal i la signatura de calçat Etsaburu que ha realitzat amb teixits elaborats a partir de materials reciclats, principalment ampolles de plàstic.